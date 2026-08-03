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Царьград

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Кровавая дипломатия: Коц объяснил, почему Зеленский заговорил о перемирии после удара по Геленджику

Кровавая дипломатия: Коц объяснил, почему Зеленский заговорил о перемирии после удара по Геленджику

Почему Зеленский по всем канонам криворожской дипломатии просит перемирия.Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц жёстко раскритиковал инициативу офиса Зеленского о перемирии, назвав её проявлением двойной игры на фоне трагедии в Геленджике, где от удара дрона погибли семь человек, в том числе трое детей.

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