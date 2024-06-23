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Путин предрёк разделение мира на валютные зоны, считает Хазин

Путин предрёк разделение мира на валютные зоны, считает Хазин

Вчера 754 прочитали Президент России Владимир Путин абсолютно открыто описал образ будущего человечества, в котором не все смогут найти себе достойное место.

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