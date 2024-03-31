Боец: ВСУ в районе Работина не вступают в контактные бои с «Ахматом» и отступают

Командир аэроразведки батальона Вооружённых сил России с позывным Добрый рассказал, что украинские военнослужащие в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка «Ахмат-Восток» и отступают.