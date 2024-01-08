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Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России

Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России

  После “голой вечеринки” на звезд российского шоу-бизнеса вылилась целая лавина негатива.   Общественное порицание, вырезка из некоторых программ, и конечно же финансовые потери.

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Комментарии
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Андрей
лишать всех прохохлов сцены и рекламы. Такие как баста арбенина и т.п. не должны выступать в России.
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16 час.

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