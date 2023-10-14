Вице-премьер заявил о снижении экспортного потенциала портов Украины на 40%

Экспортный потенциал портов Украины в связи с окончанием действия зерновой сделки сократился на 40%, заявил заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии