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Вице-премьер заявил о снижении экспортного потенциала портов Украины на 40%

Вице-премьер заявил о снижении экспортного потенциала портов Украины на 40%

Экспортный потенциал портов Украины в связи с окончанием действия зерновой сделки сократился на 40%, заявил заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

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