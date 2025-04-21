Инвестиции в торгах по банкротству. Интересные лоты

Единым лотом дом и два участка по 15 соток реализуются на повторных торгах посредством публичного предложения (максимальное снижение цены) Жилой дом, назначение: жилой, площадь 201,1 м2, количество этажей 2, из них 0 подземных, местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Элитный сельский комитет, ДНП «Изумруд», ул.
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