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Швеция может отказаться от вертолетов NH90, заявил командующий ВВС страны

Швеция может отказаться от вертолетов NH90, заявил командующий ВВС страны

Шведские ВВС планируют отказаться от вертолетов NH90, разработанных европейской группой Nato Helicopter Industries (NHIndustries), в которую входят франко-немецкая компания Eurocopter, англо-итальянская AgustaWestland и голландская Stork Fokker.

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