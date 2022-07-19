Швеция может отказаться от вертолетов NH90, заявил командующий ВВС страны

Шведские ВВС планируют отказаться от вертолетов NH90, разработанных европейской группой Nato Helicopter Industries (NHIndustries), в которую входят франко-немецкая компания Eurocopter, англо-итальянская AgustaWestland и голландская Stork Fokker.
Шведские ВВС планируют отказаться от вертолетов NH90, разработанных европейской группой Nato Helicopter Industries (NHIndustries), в которую входят франко-немецкая компания Eurocopter, англо-итальянская AgustaWestland и голландская Stork Fokker.
Свежие комментарии