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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Воронежской области: «Место «Факела» — в РПЛ. И за него надо биться!»

В воскресенье воронежцы проиграли дома «Ростову» (0:2) и после 25 туров с 15 очками замыкают таблицу.

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