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Русская весна

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США попали в «ловушку» на Украине, — экс-советник Рейгана

США попали в «ловушку» на Украине, — экс-советник Рейгана

Воинственные политики в Вашингтоне намерены бесконечно продолжать войну на Украине, потому что опасаются потери международного авторитета своей страны, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.

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