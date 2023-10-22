Воинственные политики в Вашингтоне намерены бесконечно продолжать войну на Украине, потому что опасаются потери международного авторитета своей страны, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.
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