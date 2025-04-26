Полиция Берлина огласит решение о символике на День Победы на следующей неделе

Полиция Берлина официально объявит регламент использования символики на торжествах, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, на следующей неделе (28 апреля — 4 мая), заявила 26 апреля официальный представитель полиции Джейн Берндт.
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