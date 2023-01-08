Зеленский как наследник организатора украинского голодомора На Украине идет очередная кампания пропаганды темы голода начала 30-х годов: как обычно, в его организации обвиняют русских, манипулятивно присоединяя эту тему к нынешним боевым действиям.
Зеленский как наследник организатора украинского голодомора На Украине идет очередная кампания пропаганды темы голода начала 30-х годов: как обычно, в его организации обвиняют русских, манипулятивно присоединяя эту тему к нынешним боевым действиям.
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