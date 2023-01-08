Завтра будет всегда

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Зеленский как наследник организатора украинского голодомора

Зеленский как наследник организатора украинского голодомора

Зеленский как наследник организатора украинского голодомора На Украине идет очередная кампания пропаганды темы голода начала 30-х годов: как обычно, в его организации обвиняют русских, манипулятивно присоединяя эту тему к нынешним боевым действиям.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх