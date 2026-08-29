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Царьград

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New York Post: полиция арестовала мужчину за поджог у офиса Google.

New York Post: полиция арестовала мужчину за поджог у офиса Google.

В Нью-Йорке 28 августа 63-летний Джон Бутч поджёг себя в здании на Хадсон-стрит, где расположены офисы Google и Бюро внутренней безопасности.

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