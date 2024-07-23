Харрис услышала голос Байдена и расхохоталась

Вице-президент США Камала Харрис, намеревающаяся стать кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, расхохоталась, услышав голос президента страны Джо Байдена по громкой связи во время выступления в предвыборном штабе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии