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Харрис услышала голос Байдена и расхохоталась

Харрис услышала голос Байдена и расхохоталась

Вице-президент США Камала Харрис, намеревающаяся стать кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, расхохоталась, услышав голос президента страны Джо Байдена по громкой связи во время выступления в предвыборном штабе.

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