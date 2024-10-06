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В МИД РФ сообщили о подобии концлагеря, созданного ВСУ в курской Судже

В МИД РФ сообщили о подобии концлагеря, созданного ВСУ в курской Судже

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью издательству "Беларусь сегодня" сообщил о том, что украинские националисты создали в Курской области подобие концлагеря, в котором насильно удерживают мирных граждан.

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