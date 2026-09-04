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Царьград

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Ситуация с бензином в Екатеринбурге 4 сентября: "барыги-ждуны" и дополнительные поставки

Ситуация с бензином в Екатеринбурге 4 сентября: "барыги-ждуны" и дополнительные поставки

Замгубернатора Сергей Швиндт попросил подождать несколько дней — эффект будет. Новый тип перекупов топлива появился в Екатеринбурге — Ural Mash назвал их "барыги-ждуны".

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