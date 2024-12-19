Генпрокуратура выявила большие нарушения у Минпросвещения и Рособрнадзора

Генеральная прокуратура выявила существенные нарушения в сфере образования. Речь идет о деятельности двух профильных ведомств - Министерстве просвещения и Рособрнадзоре, в частности, упоминалось не целевое использование средств бюджета и актуальность учебных пособий.
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