Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Генпрокуратура выявила большие нарушения у Минпросвещения и Рособрнадзора

Генпрокуратура выявила большие нарушения у Минпросвещения и Рособрнадзора

Генеральная прокуратура выявила существенные нарушения в сфере образования. Речь идет о деятельности двух профильных ведомств - Министерстве просвещения и Рособрнадзоре, в частности, упоминалось не целевое использование средств бюджета и актуальность учебных пособий.

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