Генпрокуратура выявила большие нарушения у Минпросвещения и Рособрнадзора

Генеральная прокуратура выявила существенные нарушения в сфере образования. Речь идет о деятельности двух профильных ведомств - Министерстве просвещения и Рособрнадзоре, в частности, упоминалось не целевое использование средств бюджета и актуальность учебных пособий.