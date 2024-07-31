«ВСУшники убивали мирных жителей за помощь нашим бойцам»: история контрактника из Казани

Боец-контрактник из Татарстана с позывным Сава неоднократно попадал под обстрел. В него и его товарищей стреляли с вертолета, из танков и минометов, но невероятная удача и выносливость помогли ему выжить.
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