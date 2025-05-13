Какие данные нельзя сообщать, чтобы не стать жертвой мошенников: в МВД дали полный список

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (Киберполиция) назвало данные, которые никогда нельзя сообщать, чтобы не стать жертвой мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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