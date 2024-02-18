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Авдеевка освобождена войсками под командованием генерала Мордвичева, о котором на Украине ранее заявили как о погибшем

Авдеевка освобождена войсками под командованием генерала Мордвичева, о котором на Украине ранее заявили как о погибшем

Глава министерства обороны Сергей Шойгу представил президенту России доклад о том, что наши войска освободили Авдеевку.

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