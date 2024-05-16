Терапевт Хухрев рассказал, что делать, если часто сводит ноги

Есть упражнение, которое может снять спазм Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, почему возникают судороги в икроножных мышцах и какое упражнение рекомендуется делать в такой ситуации.
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