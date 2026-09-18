Десногорский «Курган Славы» будет центром патриотического воспитания и международного сотрудничества

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с почетными гостями - вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым, главой «Союза мастеров спорта» Ильей Авербухом и гендиректором «Росэнергоатома» Александром Шутиковым - посетил обновленный мемориальный комплекс «Курган Славы» в Десногорске.
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