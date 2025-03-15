Медведев отверг призыв Лэмми принять перемирие на Украине без всяких условий

ВР

Виктор Рубцов

медведев то осмелел....А то был Президентом... тоже бисер метал перед западниками.. даже народную милицию переименовал в полицаев, которые в народе ассоциируются с фашистами... делать то ему было нечего...вот милиция и переродилась в полицаев, которые русских гнобят, а перед мигрантами танцы с бубном исполняют...