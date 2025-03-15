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Медведев отверг призыв Лэмми принять перемирие на Украине без всяких условий

Медведев отверг призыв Лэмми принять перемирие на Украине без всяких условий

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отверг призыв руководителя МИД Великобритании Дэвида Лэмми к Москве принять предложение о перемирии на Украине без всяких условий.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
медведев то осмелел....А то был Президентом... тоже бисер метал перед западниками.. даже народную милицию переименовал в полицаев, которые в народе ассоциируются с фашистами... делать то ему было нечего...вот милиция и переродилась в полицаев, которые русских гнобят, а перед мигрантами танцы с бубном исполняют...
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18 час.
ВМ
Василий Михалченко
Всему свое время!... А Дима красавец!
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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16 час.
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