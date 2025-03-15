Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отверг призыв руководителя МИД Великобритании Дэвида Лэмми к Москве принять предложение о перемирии на Украине без всяких условий.
Медведев отверг призыв Лэмми принять перемирие на Украине без всяких условий
Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
медведев то осмелел....А то был Президентом... тоже бисер метал перед западниками.. даже народную милицию переименовал в полицаев, которые в народе ассоциируются с фашистами... делать то ему было нечего...вот милиция и переродилась в полицаев, которые русских гнобят, а перед мигрантами танцы с бубном исполняют...
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18 час.
ВМ
Василий Михалченко
Всему свое время!... А Дима красавец!
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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16 час.
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