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FT: на Украине больше не осталось сталелитейной промышленности из-за ударов РФ

FT: на Украине больше не осталось сталелитейной промышленности из-за ударов РФ

На сегодняшний день на Украине больше не осталось сталелитейной промышленности из-за ударов России. Об этом заявил руководитель офиса генерального директора (CEO) горно-металлургической группы «Метинвест» Александр Водовиз, пишет Financial Times (FT).

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