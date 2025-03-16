Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов заявил, что следствие рассматривает три основные версии убийства неонациста Демьяна Ганула: заказное убийство, связанное с его профессиональной и общественной деятельностью, убийство на почве личной неприязни, а также возможный «российский след».