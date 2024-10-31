Создатели Nightingale закрывают британский офис и проводят “реструктуризацию” к...

Создатели Nightingale закрывают британский офис и проводят “реструктуризацию” канадской студииКомпания Inflexion Games, разработчик игры Nightingale, объявила о закрытии своего британского офиса и реструктуризации канадской студии.
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