Компания Сергея Галицкого собирается срубить около 100 деревьев у кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Компания Сергея Галицкого собирается срубить около 100 деревьев у кинотеатра «Аврора» в КраснодареКомпания Сергея Галицкого «Инвестстрой» намерена радикально обновить ландшафт территории рядом с краснодарским кинотеатром «Аврора», закрытым на ремонт 9 лет назад.
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