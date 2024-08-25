Адвокат Артур Айрапетов назвал экзотическими предъявляемые Дурову обвинения

Адвокат и член Московской адвокатской палаты Артур Айрапетов заявил, что обвинения, выдвигаемые властями Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова, являются необычными в контексте российского законодательства.
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