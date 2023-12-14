Кандидат в президенты США: Украине для мира с Россией придется поступиться территорией

Киев для сохранения суверенитета должен пойти на сделку – Вивек Рамасвами.Украине, чтобы урегулировать конфликт и сохранить свою правосубъектность, придется пойти на компромиссную договоренность с Россией.
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