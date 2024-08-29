FP: Запад перестал быть главенствующей силой в мире

Юные и "беззападные"Запад перестал быть главной силой в мире, пишет FP. Все больше центров влияния образуется вне его пределов досягаемости.
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