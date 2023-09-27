Музыка, близкие, деменция и домашний уход

Последние несколько лет в области музыкальной терапии при деменции людей пожилого возраста ученые исследуют, развивают методы улучшения общения родственников и ухаживающих за болеющими человеком через музыку.
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