Сотрудники МВД Дагестана направили новогодние подарки детям коллег из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

В благотворительной акции по отправке новогодних подарков детям сотрудников ОВД Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей принял участие министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант по-лиции Абдурашид Магомедов, заместители министра, руководители подразделений, члены Общественного совета и личный состав ведомства.