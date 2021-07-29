ИЗВЕСТИЯ iz

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Подложный след: в ОП прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах

Подложный след: в ОП прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах

Количество фейков о думских выборах, которое сейчас составляет около 3 тыс., увеличится минимум в два раза — такой прогноз «Известиям» дали в рабочей группе Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации.

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