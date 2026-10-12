Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Крыму и Севастополе ниже эпидпорога

За неделю в двух регионах заболели более 10 тысяч человек, но уровень ниже пороговых значений.На 41-й неделе 2026 года (с 5 по 11 октября) в Республике Крым ОРВИ заболели 7644 человека — это на 24,5% ниже эпидемического порога.