СМИ: алтайский вуз перешел на дистант из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

Некоторые университеты СФО также прибежали к аналогичной мере Алтайский педагогический университет (АлтГПУ) перешел на дистанционный формат работы из-за теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает "Катунь 24" со ссылкой на студента университета.
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