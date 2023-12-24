В Новом Уренгое 24 декабря зажгут огни на городской елке

На городской площади Нового Уренгоя в воскресенье, 24 декабря, состоится зажжение огней на елке. Для местных жителей организаторы подготовили представление «Новогодний переполох профессора Чудакова», сообщил telegram-канал «НУР.
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