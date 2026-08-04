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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киберспортсмен M0nesy отказался от приглашения на свадьбу Роналду – дата церемонии совпала с турниром по CS 2: «Он мой кент, но я думаю, что в приоритете»

Игрок Falcons Илья «M0nesy» Осипов отказался от приглашения на свадьбу Криштиану Роналду. Стримерша Mewendi : «Едешь на свадьбу Роналду?» M0nesy : «Слушай, он меня пригласил».

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