Администрация Байдена обвинила Россию в применении баллистических ракет из Северной Кореи

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что РФ якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине.
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