Петербуржца с долгами по алиментам приговорили к пяти годам лишения свободы

Ему назначили наказание по совокупности Более пяти лет 37-летний петербуржец проведёт в исправительной колонии строгого режима за уклонение от уплаты алиментов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.