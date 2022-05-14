«Рейнджерс» спасли серию с «Питтсбургом» с 1-3, дважды подряд отыгравшись с 0:2. Будет 7-й матч

«Рейнджерс» спасли серию с «Питтсбургом» с 1-3, одержав 2 волевые победы подряд. Клуб из Нью-Йорка добился победы в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:3, 3-3), хотя уступал 0:2 после первого периода.

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