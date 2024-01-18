Адвокат Данилов сообщил: что коллекторы смогут общаться через Госуслуги

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что с 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношения между должниками и коллекторами.
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