Суд обязал управляющую компанию отремонтировать подъезды домов в центре Смоленска

Сделать это необходимо в течение полугода Прокурор Ленинского района областного центра подал иск к УК “Гармонию” с требованием отремонтировать подъезды №1,2 дома №30 на улице Октябрьской революции в Смоленске.
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