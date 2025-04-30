Новосибирские астрономы зафиксировали распад "пасхальной" кометы

Остатки кометы ещё можно наблюдать в любительские телескопы на юге России.Специалисты обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ) зафиксировали распад кометы, открытой в конце марта и получившей название "пасхальная".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии