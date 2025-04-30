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Царьград

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Новосибирские астрономы зафиксировали распад "пасхальной" кометы

Новосибирские астрономы зафиксировали распад "пасхальной" кометы

Остатки кометы ещё можно наблюдать в любительские телескопы на юге России.Специалисты обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ) зафиксировали распад кометы, открытой в конце марта и получившей название "пасхальная".

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