ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Убедительная просьба ко всем причастным к ремонту наших городских дорог. Заделайте пожалуйста дыру на крестьянской от вокзала до маслозаводского кольца.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Убедительная просьба ко всем причастным к ремонту наших городских дорог. Заделайте пожалуйста дыру на крестьянской от вокзала до маслозаводского кольца.