Врач Сухорукова: ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами

Специалист посоветовала не превышать рекомендованную суточную норму Ананасы стоит исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
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