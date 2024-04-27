Неподалеку от Йемена разбился разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, запущенный Соединенными Штатами Америки.
Беспилотник США MQ-9 Reaper разбился у берегов Йемена
Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, не вводи народ в заблуждение. Не разбился, а хуситы захреначили вражеский БПЛА. Нужно вещи называть своими именами, а не строить догадки.
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17 час.
Татьяна Кибишева
Сами над Черным морем не можем, так хоть хуситы выручают. Спасибо им!
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17 час.
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