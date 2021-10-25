smi.today

1 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DedCarlo
    Так ясно же чьих!Скифское золото: ...
  • chernyj70 Чернышов
    Что опять за "аннексия Крыма"? Аффтар ты чьих будешьСкифское золото: ...
  • анатолий андреев
    Простейший способ остановить цены: ЗАРПЛАТУ ЧИНОВНИКОВ УМЕНЬШАТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ИНФЛЯЦИИ - через пару лет цены остановят...Мишустин предложи...

«Арестуйте меня и вакцинируйте!». Кургинян ответил готовящим новый 37-й год

«Арестуйте меня и вакцинируйте!». Кургинян ответил готовящим новый 37-й год

Прийти и немедленно арестовать его предложил любителям пугать не желающих вакцинироваться от коронавируса тюремными сроками, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх