Тайны СССР

Валерий Каулин

Блин, какой умный! И мучают его такие важные вопросы! Если бы этот умный поинтересовался, кто и как строит сегодня, он бы стал ещё умнее. И попал бы, как говорили когда-то, в Жёлтый дом на правом берегу Яузы.