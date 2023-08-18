Почему ступени в подъездах в СССР красили только по краям? Этот вопрос мучил меня где-то с 1974 года.
Тайны СССР
Комментарии
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Валерий Каулин
Блин, какой умный! И мучают его такие важные вопросы! Если бы этот умный поинтересовался, кто и как строит сегодня, он бы стал ещё умнее. И попал бы, как говорили когда-то, в Жёлтый дом на правом берегу Яузы.
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6 час.
Samarium
Давешнее не идет ни в какое сравнение с теперешним....
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6 час.
Galina Molotskova
И что, ЭТО тайна?
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2 час.
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