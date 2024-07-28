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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер на вопрос о другом виде спорта, в котором он мог бы быть успешным: «Честно говоря, ни в одном»

Журналист поинтересовался, в каких других олимпийских дисциплинах они могли бы быть успешными. Стеф Карри: «Гольф».

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