«Девушка в хиджабе или девушка по вызову»: в Москве появились провокационные листовки, пропагандирующие исламизацию

Я , например, ничего предосудительного не нахожу в этом плакате. На нём очень точно определён диапазон свободы женщины. Одна -патентованная проститутка, другая мусульманская замоташка. Женщины выбирайте! Конечно не эти крайности. Внутри этого диапазона.

Андрей

Исламизация? Я бы это назвал пропогандой ваххабизма! Потому как ни чего общего с исламом эти плакаты не имеют! А вот интересно, если подобные плакаты, только в сторону пропоганды православия, распространить где нибудь в Ашхабаде или Душанбе? Какие заявления последуют от духовенства и руководства этих стран?