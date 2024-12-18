Avia.pro - СМИ В последнее время на улицах Москвы стали появляться плакаты. На них изображены две женщины: одна выглядит как эскортница, в дорогом наряде и с ярким макияжем.
«Девушка в хиджабе или девушка по вызову»: в Москве появились провокационные листовки, пропагандирующие исламизацию
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Я , например, ничего предосудительного не нахожу в этом плакате. На нём очень точно определён диапазон свободы женщины. Одна -патентованная проститутка, другая мусульманская замоташка. Женщины выбирайте! Конечно не эти крайности. Внутри этого диапазона.
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10 час.
Андрей
Исламизация? Я бы это назвал пропогандой ваххабизма! Потому как ни чего общего с исламом эти плакаты не имеют! А вот интересно, если подобные плакаты, только в сторону пропоганды православия, распространить где нибудь в Ашхабаде или Душанбе? Какие заявления последуют от духовенства и руководства этих стран?
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мусульмане не лезьте в чужой огород со своим уставов,живите у себя как вам позволяет ваша совесть,
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1 час.
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