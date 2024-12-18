Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    Кто ж его уберёт,он же «памятник»?Почему зрители тр...
  • Евгений Алексеенко
    Мусульмане не лезьте в чужой огород со  своим уставов,живите у себя как вам позволяет ваша совесть,«Девушка в хиджаб...
  • Александр Бурцев
    То дерьмо что он продюсирует смотреть невозможно, недавно рискнул посмотреть,,Враг у ворот,, терпежа хватило на двадц...Почему зрители тр...

«Девушка в хиджабе или девушка по вызову»: в Москве появились провокационные листовки, пропагандирующие исламизацию

«Девушка в хиджабе или девушка по вызову»: в Москве появились провокационные листовки, пропагандирующие исламизацию

Avia.pro - СМИ В последнее время на улицах Москвы стали появляться плакаты. На них изображены две женщины: одна выглядит как эскортница, в дорогом наряде и с ярким макияжем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Я , например, ничего предосудительного не нахожу в этом плакате. На нём очень точно определён диапазон свободы женщины. Одна -патентованная проститутка, другая мусульманская замоташка. Женщины выбирайте! Конечно не эти крайности. Внутри этого диапазона.
Ответить
10 час.
Андрей
Исламизация? Я бы это назвал пропогандой ваххабизма! Потому как ни чего общего с исламом эти плакаты не имеют! А вот интересно, если подобные плакаты, только в сторону пропоганды православия, распространить где нибудь в Ашхабаде или Душанбе? Какие заявления последуют от духовенства и  руководства этих стран?
Ответить
10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мусульмане не лезьте в чужой огород со  своим уставов,живите у себя как вам позволяет ваша совесть,
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх