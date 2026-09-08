Все поржали, когда услышали от Гурцкая про рыбалку Глушенкова, Максим оставит «Зенит» только если будет предложение от «Барселоны» - Ларин

«Все поржали, когда услышали от Тимура Гурцкая про рыбалку Глушенкова, - поделился бывший директор академии «Чертаново», воспитанником которой является нападающий «Зенита», Николай Ларин.
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